Concert d’AOC Chorale d’Arcachon Temple de l’église protestante unie Arcachon

Concert d'AOC Chorale d'Arcachon

Concert d’AOC Chorale d’Arcachon Temple de l’église protestante unie Arcachon samedi 28 mars 2026.

Concert d’AOC Chorale d’Arcachon

Temple de l’église protestante unie 2 Allée Anglicane Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Chorale d’Arcachon au profit de l’association Rêves   .

Temple de l’église protestante unie 2 Allée Anglicane Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 50 47 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’AOC Chorale d’Arcachon

L’événement Concert d’AOC Chorale d’Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Arcachon

Prochains événements à Arcachon