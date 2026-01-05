CONCERT DARAN + SØON Châteaulin

CONCERT DARAN + SØON

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

2026-04-18 21:00:00

2026-04-18

2026-04-18

SØON

La jeune SØON, Salomé de son vrai nom, chante comme elle respire. Elle alterne les chansons pop folk en français et en anglais. Ces compositions intimistes parlent d’amour, de rêves et de fêlures.

DARAN

Le nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français Daran et les Chaises puis en tant qu’artiste solo.

Il est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans.

Huit barré, son deuxième album paru en 1995 le propulse sur le devant de la scène rock hexagonale, grâce notamment au tube Dormir dehors. Album mythique, ressorti récemment chez Warner pour son 30eme anniversaire, dans une édition collector double vinyle avec de nombreux bonus.

Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11eme album Grand Hotel Apocalypse .

Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes.

Les ingrédients Une basse, une guitare, une batterie.

La recette Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis.

11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

