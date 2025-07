Concert d’ARBAS sur la Scène à Vélos Hermes

Concert d’ARBAS sur la Scène à Vélos Hermes dimanche 27 juillet 2025.

Concert d’ARBAS sur la Scène à Vélos

Rue du 11 Novembre Hermes Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 18:10:00

fin : 2025-07-27 19:10:00

Date(s) :

2025-07-27

Chantez, dansez et pédalez ! Découvrez la scène mobile de l’ASCA et participez à la production d’électricité en pédalant pendant le concert !

La Scène à Vélos est une initiative ludique pour sensibiliser à la maitrise de la consommation d’énergie. Elle est alimentée par 7 vélos générateurs et deux panneaux solaires. Choisissez donc une monture et venez pédaler pour recharger la batterie !

A son bord, vous découvrirez la chanteuse ARBAS accompagnée de ses deux musiciens ! Elle vous délivre sa poésie et lorsqu’elle s’anime sur scène, c’est avec une énergie volubile qui vient s’enrouler autour de vous comme une plante sauvage vivante et vibrante.

Vous trouverez également les impromptus de la compagnie d’arts de la rue du Marteau sans Tête !

On vous attend à Hermes ! De nombreuses activités autour du vélo seront prévues ! Un parcours d’obstacle, une course lente, la diffusion du tour de France et le départ du vélo clean trip !

Début de la journée festive à 16h00 et début du concert à 18h10. 0 .

Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’ARBAS sur la Scène à Vélos Hermes a été mis à jour le 2025-07-18 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis