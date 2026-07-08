Concert Darc au Pays Diors
samedi 15 août 2026 · Diors
Informations pratiques
Diors
Concert Darc au Pays
Diors Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cette manifestation a pour objectif, dans le cadre du Stage-Festival International de Châteauroux, de proposer chaque soir, à partir de 18h30, des spectacles dans huit communes différentes du département de l’Indre. Entièrement gratuits, les concerts précèdent ceux donnés à 21h à Châteauroux.
Du 11 au 18 août 2026, la manifestation revient pour sa 28ᵉ édition avec huit soirées gratuites organisées dans autant de communes du département, en prélude aux concerts du Stage-Festival International de Châteauroux-DARC. Dès 18h30 les déambulations de la Fanfare Fernande Jazz band vous attend avant le concert de Alkabaya. .
Diors 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16
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English :
As part of the Stage-Festival International de Châteauroux, the aim of this event is to offer performances in eight different towns in the Indre department, starting at 6:30pm each evening. Completely free of charge, the concerts precede those given at 9pm in Châteauroux.
L’événement Concert Darc au Pays Diors a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY