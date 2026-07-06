Informations pratiques

Sainte-Lizaigne

Concert Darc au Pays

Sainte-Lizaigne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Cette manifestation a pour objectif, dans le cadre du Stage-Festival International de Châteauroux, de proposer chaque soir, à partir de 18h30, des spectacles dans huit communes différentes du département de l’Indre. Entièrement gratuits, les concerts précèdent ceux donnés à 21h à Châteauroux.

Retrouvez tous les soirs, avant votre spectacle la fanfare Fernande Jazz Band. Né sur les berges de la Garonne à la suite d’un voyage inspirant à La Nouvelle-Orléans, le Fernande Jazz Band fait revivre à Toulouse l’esprit du jazz traditionnel. Porté par l’énergie des brass bands et l’authenticité du style New Orleans, le groupe propose un répertoire vibrant qui mêle les sonorités d’hier à celles d’aujourd’hui. Entre swing, groove et improvisations collectives, Fernande JB invite le public à un voyage musical festif au coeur de la Louisiane. Suivi du concert des Fils du Facteur. .

Sainte-Lizaigne 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16

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English :

As part of the Stage-Festival International de Châteauroux, the aim of this event is to offer performances in eight different towns in the Indre department, starting at 6:30pm each evening. Completely free of charge, the concerts precede those given at 9pm in Châteauroux.

L’événement Concert Darc au Pays Sainte-Lizaigne a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY