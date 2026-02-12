Concert d’ARDANTE La Brouette en Scène Broût-Vernet

Concert d’ARDANTE

La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Un duo de musique vivante et incandescente, une énergie volcanique issue du répertoire traditionnel.

.

La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A duo of lively, incandescent music, a volcanic energy drawn from the traditional repertoire.

L’événement Concert d’ARDANTE Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Val de Sioule