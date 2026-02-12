Concert d’ARDANTE La Brouette en Scène Broût-Vernet
Concert d’ARDANTE La Brouette en Scène Broût-Vernet samedi 14 mars 2026.
Concert d’ARDANTE
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Un duo de musique vivante et incandescente, une énergie volcanique issue du répertoire traditionnel.
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
English :
A duo of lively, incandescent music, a volcanic energy drawn from the traditional repertoire.
