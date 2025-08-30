Concert Dark Eden Sceaux-du-Gâtinais
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Début : 2025-08-30 20:30:00
Superbe concert pop, fun, disco et même rock avec le groupe Dark Eden l’ambiance sera encore très chaude pour cette fin d’été ! Restauration sur place, pensez à réserver au 07 89 22 67 38. .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Dark Eden concert
German :
Dark Eden-Konzert
Italiano :
Concerto dell’Eden Oscuro
Espanol :
Concierto Dark Eden
