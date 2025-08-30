Concert Dark Eden Sceaux-du-Gâtinais

Concert Dark Eden Sceaux-du-Gâtinais samedi 30 août 2025.

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Superbe concert pop, fun, disco et même rock avec le groupe Dark Eden l’ambiance sera encore très chaude pour cette fin d’été ! Restauration sur place, pensez à réserver au 07 89 22 67 38.   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Dark Eden concert

German :

Dark Eden-Konzert

Italiano :

Concerto dell’Eden Oscuro

Espanol :

Concierto Dark Eden

