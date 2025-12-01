Concert Dark Revenges Châteaudun
Concert Dark Revenges Châteaudun samedi 13 décembre 2025.
Concert Dark Revenges
35 Rue des Fouleries Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Concert du groupe Dark Revenges aux Grottes du Foulon. Petite restauration et buvette sur place.
35 Rue des Fouleries Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 19 60 grottesdufoulon@live.fr
English :
Concert by Dark Revenges at the Grottes du Foulon. Snacks and refreshments on site.
L’événement Concert Dark Revenges Châteaudun a été mis à jour le 2025-12-09 par OT GRAND CHATEAUDUN