Concert d’Arnaud Askoy La Promesse Brel Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Concert d’Arnaud Askoy La Promesse Brel

Théâtre Sauvageot 28 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 33.2 – 33.2 – 33.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez découvrir le spectacle captivant d’Arnaud Askoy, intitulé ‘La Promesse Brel’. Ce concert rend hommage à l’un des plus grands poètes et chanteurs de la chanson française, Jacques Brel. Arnaud Askoy, avec sa voix puissante et émotive, interprète les classiques de Brel avec une passion inégalée, vous transportant dans un voyage musical riche en émotions.

La performance d’Arnaud Askoy est une véritable célébration de l’œuvre de Brel, mêlant nostalgie et modernité. Les arrangements musicaux soigneusement élaborés et la présence scénique d’Askoy créent une atmosphère unique qui ravira les amateurs de musique. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience inoubliable au cœur de la chanson française. .

Théâtre Sauvageot 28 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert d’Arnaud Askoy La Promesse Brel

L’événement Concert d’Arnaud Askoy La Promesse Brel Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I