Concert d’Arnaud Ciapolino Sainte-Avoye Pluneret

Concert d’Arnaud Ciapolino Sainte-Avoye Pluneret jeudi 17 juillet 2025.

Concert d’Arnaud Ciapolino

Sainte-Avoye Chapelle Sainte-Avoye Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Le flûtiste Arnaud Ciapolino s’affirme comme un musicien et compositeur à la croisée des courants musicaux du jazz et des musiques actuelles. Il puise également son inspiration dans des cultures différentes comme le blues ou dans les musiques populaires et s’illustre auprès d’artistes de ces domaines différents, sur scène et en studio.

Après avoir créé son premier album solo serenità, il aborde la scène avec énergie, douceur et liberté en partageant sa musicalité et titres inédits, aussi bien entouré de musiciens qu’en solo, où Ciapolino joue Ciapolino.

Dans sa musique sans frontières ou plutôt fusion, le flûtiste Arnaud Ciapolino, aux qualités musicales reconnues, est entouré de musiciens de tous horizons qui ont joué aux côtés d’artistes de renom comme Johnny Halliday, Angélique Kidjo, l’Orchestre National de Jazz, Oxmo Puccino, Umlaut Big Band, Salif Keita, Lau…

Réservations par mail .

Sainte-Avoye Chapelle Sainte-Avoye Pluneret 56400 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’Arnaud Ciapolino Pluneret a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon