Concert d’Arthur Naudin Chanson folk rock Café de La Forge Guillac

Concert d’Arthur Naudin Chanson folk rock

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

Arthur vous invite à une traversée burlesque et intimiste, guidée par sa présence énergique de crooner lunaire teinté d’humour. Accompagné de sa guitare et de son cactus en carton, il incarne avec fougue ses chansons où s’entremêlent personnages aux rêves inachevés, étourdis par l’appel du large ou lancés dans d’espiègles aventures en quête de sens. A 20h30. .

