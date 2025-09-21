Concert Datura : chant et viole de gambe Chapelle de la Trinité Melgven

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Datura est une rencontre, celle d’une viole de gambe et d’une voix. Ce duo, né du désir de goûter la langue dans sa luxuriance, arpente la chanson française.

Chercher la poésie dans la forme humble et complexe de chansons de Léo Ferré, Brigitte Fontaine, Barbara, Nougaro, André Minvielle, Jacques Dutronc, Barbara Carlotti, Babx… Céline Régnard (chant) et Marie-Suzanne de Loye (Viole de gambe) offrent à ces chansons un écrin, créant par le son de nouveaux échos, de nouvelles écoutes.

Chapelle de la Trinité 7 Impasse du Cheval d’Orgueil 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne L’entrée de la chapelle présente une grande porte percée dans le pignon qui supporte le clocher. Le tympan est sculpté d’un groupe de la Trinité accompagné d’anges tenant des banderolles. L’escalier du clocher est isolé et donne accès, par une passerelle, à la chambre des cloches.

Journées européennes du patrimoine 2025

