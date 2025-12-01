Concert Daunas de Cor

Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Voyage en terres occitanes avec les Daunas de Cor !

Plonge dans l’univers captivant des Daunas de Cor, un groupe musical qui célèbre les traditions occitanes avec passion et authenticité.

Grâce à leurs chants polyphoniques envoûtants et leurs sonorités uniques, elles te transporteront dans un voyage musical empreint d’histoire et d’émotion.

Une expérience vibrante à ne pas manquer !

> Gratuit.

> Tout public. .

Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Journey to Occitan lands with Daunas de Cor!

Enter the captivating world of Daunas de Cor, a musical group that celebrates Occitan traditions with passion and authenticity.

With their spellbinding polyphonic songs and unique sounds, they’ll take you on a musical journey steeped in history and emotion.

A vibrant experience not to be missed!

German :

Reise in okzitanische Länder mit den Daunas de Cor!

Tauche ein in die fesselnde Welt der Daunas de Cor, einer Musikgruppe, die die okzitanischen Traditionen mit Leidenschaft und Authentizität zelebriert.

Mit ihrem bezaubernden mehrstimmigen Gesang und ihren einzigartigen Klängen werden sie dich auf eine musikalische Reise voller Geschichte und Emotionen entführen.

Ein vibrierendes Erlebnis, das du dir nicht entgehen lassen solltest!

Italiano :

Una trasferta in Occitania è stata portata a termine da Daunas de Cor!

Immergetevi nell’affascinante mondo dei Daunas de Cor, un gruppo musicale che celebra le tradizioni occitane con passione e autenticità.

Con le loro canzoni polifoniche e le loro sonorità uniche, vi accompagneranno in un viaggio musicale ricco di storia e di emozioni.

Un’esperienza vibrante da non perdere!

Espanol :

¡Un viaje a Occitania aterriza con Daunas de Cor!

Sumérjase en el cautivador mundo de Daunas de Cor, un grupo musical que celebra las tradiciones occitanas con pasión y autenticidad.

Con sus fascinantes canciones polifónicas y sus sonidos únicos, le llevarán a un viaje musical cargado de historia y emoción.

Una experiencia vibrante que no debe perderse

