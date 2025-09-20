Concert Daunas de Cor SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Concert Daunas de Cor SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 20 septembre 2025.

Concert Daunas de Cor

Début : 2025-09-20 21:00:00

2025-09-20

Le collectif Daunas de Còr, composé de quatre chanteuses, fusionne et se démarque sans cesse dans sa recherche d’une atmosphère sonore, à travers un répertoire de chants polyphoniques féminins issus des Pyrénées.

10€, 5€ (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et de l’AAH) .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

The Daunas de Còr collective, made up of four female singers, constantly fuses and sets itself apart in its search for a sonic atmosphere, through a repertoire of female polyphonic songs from the Pyrenees.

German :

Das aus vier Sängerinnen bestehende Kollektiv Daunas de Còr verschmilzt und unterscheidet sich immer wieder in seiner Suche nach einer klanglichen Atmosphäre durch ein Repertoire polyphoner Frauengesänge aus den Pyrenäen.

Italiano :

Il collettivo Daunas de Còr, composto da quattro cantanti donne, si fonde e si distingue costantemente nella ricerca di un’atmosfera sonora, attraverso un repertorio di canti polifonici femminili dei Pirenei.

Espanol :

El colectivo Daunas de Còr, formado por cuatro cantantes femeninas, se mezcla y distingue constantemente en su búsqueda de una atmósfera sonora a través de un repertorio de canciones polifónicas de mujeres de los Pirineos.

