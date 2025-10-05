Concert d’automne 2025. L’harmonie de l’UJB invite l’ensemble Va’Carme Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Concert d’automne 2025. L’harmonie de l’UJB invite l’ensemble Va’Carme Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier dimanche 5 octobre 2025.

Concert d’automne 2025. L’harmonie de l’UJB invite l’ensemble Va’Carme Dimanche 5 octobre, 15h00 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T17:00

Fin : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T17:00

Va’Carme est un tout nouvel ensemble musical à découvrir, né sous l’impulsion de Benjamin Cabartier, professeur de percussions à Joinville. Cet ensemble vous invitera lors de la première partie de ce concert, à découvrir un univers vibrant, mêlant compositions originales et relectures audacieuses

L’harmonie de l’UJB, dirigée par Fred Belhomme, enchainera la seconde partie pour vous embarquer dans un voyage musical haut en couleurs. Au programme : des incontournables de la variété, des musiques aux rythmes envoûtants du jazz et l’énergie pétillante du swing, …

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Pour ce concert exceptionnel d’automne, l’harmonie de l’UJB a le plaisir d’inviter l’ensemble de percussions de Joinville Va’Carme sous la direction de Benjamin CABARTIER concert harmonie

harmonie de l’UJB