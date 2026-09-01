Informations pratiques

La Chapelle-Naude

Concert d’automne 2026

Petit théâtre de la Grange Rouge La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour celles et ceux qui ont raté les concerts de début juin ou qui veulent nous revoir, une trentaine de choristes, un répertoire éclectIque, sur le thème du Ciel, des titres inspirés de Louane, Barbara, Sinatra, Salvador… et d’autres voix plus lointaines.

Entrée libre. Participation au chapeau. .

Petit théâtre de la Grange Rouge La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 62 99 pmc.rety@gmail.com

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English : Concert d’automne 2026

L’événement Concert d’automne 2026 La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-09-10 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II