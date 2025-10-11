Concert d’automne à Cars Salle des fêtes Cars

Salle des fêtes 5 Le Bourg Cars Gironde

Tarif : gratuit

L’Orchestre d’harmonie de Cars et de Blaye (OHCB) livrera un concert d’automne gratuit à la salle des fêtes, à 20h. La première partie sera assurée par le quinette à vent de la musique des Forces aériennes de Bordeaux. .

Salle des fêtes 5 Le Bourg Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 15 72 15

