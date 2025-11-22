Concert d’automne à Soulomès

Soulomès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les 48 musiciens de l’harmonie des artisans réunis de Figeac sont heureux de s’associer à l’atelier Jazz de l’école de musique du Causse pour vous annoncer leur traditionnel concert d’automne le samedi 22 novembre à 20h30 à la grange de Soulomès, sous la direction de leur chef musical, Samuel Collart.

Venez écouter un programme varié, éclectique, allant du classique au rock en passant par le jazz du Causse pour passer une agréable soirée musicale au cœur de l’automne !

Soulomès 46240 Lot Occitanie hdar46100@yahoo.com

English :

The 48 musicians of the Harmonie des Artisans Réunis de Figeac are delighted to join forces with the Jazz workshop of the Ecole de Musique du Causse to announce their traditional autumn concert on Saturday November 22 at 8.30pm at the Soulomès barn, under the direction of their musical director, Samuel Collart.

Come and enjoy a varied, eclectic program, ranging from classical to rock and Causse jazz, for a pleasant musical evening in the heart of autumn!

German :

Die 48 Musiker der Harmonie des artisans réunis de Figeac freuen sich, gemeinsam mit dem Jazz-Workshop der Musikschule des Causse ihr traditionelles Herbstkonzert am Samstag, den 22. November um 20.30 Uhr in der Scheune von Soulomès unter der Leitung ihres musikalischen Leiters Samuel Collart anzukündigen.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches, eklektisches Programm, das von Klassik über Rock bis hin zu Jazz aus dem Causse reicht, und verbringen Sie einen angenehmen musikalischen Abend im Herzen des Herbstes!

Italiano :

I 48 musicisti della banda artisans réunis di Figeac sono lieti di unire le forze con il laboratorio di jazz della scuola di musica Causse per annunciare il loro tradizionale concerto autunnale sabato 22 novembre alle 20.30 presso il fienile di Soulomès, sotto la direzione del loro direttore musicale, Samuel Collart.

Venite ad ascoltare un programma vario ed eclettico, che spazia dalla musica classica al rock e al jazz di Causse, e godetevi una piacevole serata musicale nel cuore dell’autunno!

Espanol :

Los 48 músicos de la banda artisans réunis de Figeac se complacen en asociarse al taller de jazz de la escuela de música de Causse para anunciar su tradicional concierto de otoño, el sábado 22 de noviembre a las 20:30 h en el granero de Soulomès, bajo la dirección de su director musical, Samuel Collart.

Venga a escuchar un programa variado y ecléctico, que va de la música clásica al rock pasando por el jazz de Causse, y disfrute de una agradable velada musical en pleno otoño

L’événement Concert d’automne à Soulomès Soulomès a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Labastide-Murat