Concert d’automne à Thury Aquarium Thury

Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Chopin et Liszt deux visages du piano romantique. Nocturnes, Mazurkas, Polonaise, Rêve d’amour, Jeux d’eau à la villa d’Este, Rapsodie hongroise N°13…
Au piano François CORNU .
Aquarium 1 Place de l’Église Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56
