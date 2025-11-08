Concert d’automne à Thury Aquarium Thury

Concert d’automne à Thury

Aquarium 1 Place de l’Église Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Chopin et Liszt deux visages du piano romantique. Nocturnes, Mazurkas, Polonaise, Rêve d’amour, Jeux d’eau à la villa d’Este, Rapsodie hongroise N°13…

Au piano François CORNU .

Aquarium 1 Place de l’Église Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56

English : Concert d’automne à Thury

German : Concert d’automne à Thury

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’automne à Thury Thury a été mis à jour le 2025-10-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)