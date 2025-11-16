Concert d’automne Andolsheim

Concert d’automne

1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-16 17:00:00

Les talents des sociétés de musique voisines se retrouvent pour un concert qui vous réchauffera le coeur.

L’hiver approche à grands pas… Froid, brouillard, neige et vent s’invitent dans nos journées. Et si vous veniez vous réchauffer le cœur en musique ?

L’orchestre Accord d’Harmonies vous convie à son concert d’automne le dimanche 16 novembre 2025 à 17h00, à la salle des fêtes d’Andolsheim.

Ce grand orchestre réunit les talents des sociétés de musique

Renaissance d’Andolsheim

Concordia de Jebsheim

Harmonie Saint Martin de Colmar

Au programme une palette musicale chaleureuse, des harmonies envoûtantes dans une ambiance conviviale ! .

1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08

English :

The talents of neighboring music societies come together for a heart-warming concert.

German :

Die Talente der benachbarten Musikvereine treffen sich zu einem Konzert, das Ihnen das Herz erwärmen wird.

Italiano :

I talenti delle società musicali vicine si uniscono per un concerto che scalda il cuore.

Espanol :

Los talentos de las sociedades musicales vecinas se unen en un concierto conmovedor.

