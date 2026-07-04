Informations pratiques

Andolsheim

Concert d’automne

1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Les talents des sociétés de musique voisines se retrouvent pour un concert qui vous réchauffera le coeur.

L’hiver approche à grands pas… Froid, brouillard, neige et vent s’invitent dans nos journées. Et si vous veniez vous réchauffer le cœur en musique ?

L’orchestre Accord d’Harmonies vous convie à son concert d’automne à la salle des fêtes d’Andolsheim.

Ce grand orchestre réunit les talents des sociétés de musique

Renaissance d’Andolsheim

Concordia de Jebsheim

Harmonie Saint Martin de Colmar

Au programme une palette musicale chaleureuse, des harmonies envoûtantes dans une ambiance conviviale ! .

1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08

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English :

The talents of neighboring music societies come together for a heart-warming concert.

L’événement Concert d’automne Andolsheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar