Concert d’automne Andolsheim
dimanche 22 novembre 2026 · Andolsheim
Informations pratiques
Andolsheim
Concert d’automne
1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22 19:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Les talents des sociétés de musique voisines se retrouvent pour un concert qui vous réchauffera le coeur.
L’hiver approche à grands pas… Froid, brouillard, neige et vent s’invitent dans nos journées. Et si vous veniez vous réchauffer le cœur en musique ?
L’orchestre Accord d’Harmonies vous convie à son concert d’automne à la salle des fêtes d’Andolsheim.
Ce grand orchestre réunit les talents des sociétés de musique
Renaissance d’Andolsheim
Concordia de Jebsheim
Harmonie Saint Martin de Colmar
Au programme une palette musicale chaleureuse, des harmonies envoûtantes dans une ambiance conviviale ! .
1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The talents of neighboring music societies come together for a heart-warming concert.
L’événement Concert d’automne Andolsheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Andolsheim (Haut-Rhin)
- Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim 12 décembre 2026