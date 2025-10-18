Concert d’automne au foyer Culturel de Lamorlaye Lamorlaye

Concert d’automne au foyer Culturel de Lamorlaye

1 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

L’École de Musique de Lamorlaye prépare son Concert d’Automne perpétuant son habitude d’animation musicale avec l’Orchestre de chambre Da Capo et l’Ensemble Recoveco.

Cette année, au programme Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi dirigé depuis le pupitre par le violoniste et soliste Alexis Cardenas, véritable virtuose de l’instrument sollicité par les grands Orchestres Internationaux.

Billetterie au Foyer culturel le samedi 04 octobre 2025 de 9h à 12h et sur place le 18 octobre à partir de 19h30. Ouverture des portes à 20h 20 .

1 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 07 82 44 99 info@eml-musique.com

