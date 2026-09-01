Concert d’Automne Aulnay
samedi 26 septembre 2026 · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Concert d’Automne
Église Saint-Pierre Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’ensemble vocal ORIANA vous invite à un voyage musical, de Vivaldi à Whitacre. Harpe, piano, trompette et voix s’uniront pour une soirée exceptionnelle à l’église Saint-Pierre. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !
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Église Saint-Pierre Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 81 77
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L’événement Concert d’Automne Aulnay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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