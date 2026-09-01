Informations pratiques

Aulnay

Concert d’Automne

Église Saint-Pierre Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’ensemble vocal ORIANA vous invite à un voyage musical, de Vivaldi à Whitacre. Harpe, piano, trompette et voix s’uniront pour une soirée exceptionnelle à l’église Saint-Pierre. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

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Église Saint-Pierre Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 81 77

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English :

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L’événement Concert d’Automne Aulnay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge