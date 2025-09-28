Concert d’automne avec L’ensemble Agapissimo Neuil

Concert d’automne avec L’ensemble Agapissimo Neuil dimanche 28 septembre 2025.

Concert d’automne avec L’ensemble Agapissimo

Eglise Saint Perpet Neuil Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Cet automne, laissez-vous emporter par la magie de la musique en famille !

Agapissimo vous ouvre son univers le temps d’un concert où se mêlent œuvres classiques, musiques traditionnelles et moments de complicité.

Cet automne, laissez-vous emporter par la magie de la musique en famille ! L’ensemble Agapissimo est constitué de la famille Gimenez avec Éline au piano, Thalie et Caroline au violon et François-Jérôme à la guitare.

Agapissimo vous ouvre son univers le temps d’un concert où se mêlent œuvres classiques, musiques traditionnelles et moments de complicité.

Ce qu’ils jouent ? De Corelli à Schubert… un concert aux mille couleurs musicales !

Agapissimo vous propose un répertoire aussi éclectique qu’élégant Mozart, Rossini, Schubert… mais aussi des surprises pleines de chaleur et de rythmes !

La réservation est plus que conseillée https://www.payasso.fr/neuil-patrimoine/concert-dautomne 12 .

Eglise Saint Perpet Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire neuilpatrimoine@neuil-patrimoine.fr

English :

This autumn, let yourself be carried away by the magic of family music!

Agapissimo opens its universe to you for a concert combining classical works, traditional music and moments of complicity.

German :

Lassen Sie sich diesen Herbst von der Magie der Musik für die ganze Familie mitreißen!

Agapissimo öffnet Ihnen seine Welt für ein Konzert, in dem sich klassische Werke, traditionelle Musik und Momente der Gemeinsamkeit vermischen.

Italiano :

Quest’autunno lasciatevi trasportare dalla magia della musica per famiglie!

Agapissimo vi apre il suo mondo per un concerto che unisce opere classiche, musica tradizionale e momenti di complicità.

Espanol :

Este otoño, ¡déjate llevar por la magia de la música en familia!

Agapissimo te abre su mundo para un concierto que combina obras clásicas, música tradicional y momentos de complicidad.

L’événement Concert d’automne avec L’ensemble Agapissimo Neuil a été mis à jour le 2025-09-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme