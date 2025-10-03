Concert d’automne Barembach

Concert d’automne Barembach vendredi 3 octobre 2025.

Concert d’automne

Route de Steinbach Barembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

Profitez d’un concert d’automne donné par l’Harmonie Caecilia de Lutzelhouse sous la direction de Nicolas Lobner. .

Route de Steinbach Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 86 73 mjcbarembach@sfr.fr

