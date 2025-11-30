Concert d’automne salle de la dorlière Beauzac
Concert d’automne salle de la dorlière Beauzac dimanche 30 novembre 2025.
Concert d’automne
salle de la dorlière Route de Bas en Basset Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’orchestre d’harmonie Zac Strol Band et l’ensemble orchestral de Rive de Gier vous invitent à leur concert d’automne salle de la Dorlière.
.
salle de la dorlière Route de Bas en Basset Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
The Zac Strol Band and the Ensemble Orchestral de Rive de Gier invite you to their autumn concert at the Salle de la Dorlière.
German :
Das Blasorchester Zac Strol Band und das Orchesterensemble von Rive de Gier laden Sie zu ihrem Herbstkonzert im Salle de la Dorlière ein.
Italiano :
La Zac Strol Band e l’ensemble orchestrale Rive de Gier vi invitano al loro concerto autunnale presso la Salle de la Dorlière.
Espanol :
La Zac Strol Band y el conjunto orquestal Rive de Gier le invitan a su concierto de otoño en la Salle de la Dorlière.
L’événement Concert d’automne Beauzac a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron