Concert d’automne salle de la dorlière Beauzac

Concert d’automne

salle de la dorlière Route de Bas en Basset Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

L’orchestre d’harmonie Zac Strol Band et l’ensemble orchestral de Rive de Gier vous invitent à leur concert d’automne salle de la Dorlière.

salle de la dorlière Route de Bas en Basset Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

The Zac Strol Band and the Ensemble Orchestral de Rive de Gier invite you to their autumn concert at the Salle de la Dorlière.

German :

Das Blasorchester Zac Strol Band und das Orchesterensemble von Rive de Gier laden Sie zu ihrem Herbstkonzert im Salle de la Dorlière ein.

Italiano :

La Zac Strol Band e l’ensemble orchestrale Rive de Gier vi invitano al loro concerto autunnale presso la Salle de la Dorlière.

Espanol :

La Zac Strol Band y el conjunto orquestal Rive de Gier le invitan a su concierto de otoño en la Salle de la Dorlière.

