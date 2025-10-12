Concert d’Automne Berneuil
Concert d’Automne Berneuil dimanche 12 octobre 2025.
Concert d’Automne
Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil Charente
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Concert du Cercle Philharmonique de Blanzac sous la direction de Roman Orlov. Classique, variétés, musique de films.
Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine cercle.philharmonique.blanzac@gmail.com
English : Concert d’Automne
Concert by the Blanzac Philharmonic Society conducted by Roman Orlov. Classical, pop, film music.
German : Concert d’Automne
Konzert des Philharmonischen Kreises von Blanzac unter der Leitung von Roman Orlov. Klassik, Varieté, Filmmusik.
Italiano : Concert d’Automne
Concerto del Cercle Philharmonique de Blanzac diretto da Roman Orlov. Musica classica, di varietà e da film.
Espanol : Concert d’Automne
Concierto del Cercle Philharmonique de Blanzac dirigido por Roman Orlov. Música clásica, de variedades y de cine.
