Concert d’Automne Berneuil

Concert d’Automne

Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil Charente

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Concert du Cercle Philharmonique de Blanzac sous la direction de Roman Orlov. Classique, variétés, musique de films.

Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine cercle.philharmonique.blanzac@gmail.com

English : Concert d’Automne

Concert by the Blanzac Philharmonic Society conducted by Roman Orlov. Classical, pop, film music.

German : Concert d’Automne

Konzert des Philharmonischen Kreises von Blanzac unter der Leitung von Roman Orlov. Klassik, Varieté, Filmmusik.

Italiano : Concert d’Automne

Concerto del Cercle Philharmonique de Blanzac diretto da Roman Orlov. Musica classica, di varietà e da film.

Espanol : Concert d’Automne

Concierto del Cercle Philharmonique de Blanzac dirigido por Roman Orlov. Música clásica, de variedades y de cine.

