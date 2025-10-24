Concert d’Automne Chant et harpe Tréhorenteuc
Autrice, compositrice et interprète, Gaël s’accompagne à la harpe et interprète des chants tirés du répertoire celte avec des chants traditionnels, mais aussi ses propres compositions. Elle vous attend à la maison des sources de Tréhorenteuc. La réservation est à faire par mail. .
Maison des sources Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne
