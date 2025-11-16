Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac

Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac dimanche 16 novembre 2025.

Concert d’automne de La Fraternité

Salle des fêtes Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:30:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Concert d’automne de la Fanfare La Fraternité à Villers-le-Lac accompagné de l’ensemble de cuivre Genas Conservatoire de Lyon.   .

Salle des fêtes Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fraternite.villerslelac@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER