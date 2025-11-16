Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac
Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac dimanche 16 novembre 2025.
Concert d’automne de La Fraternité
Salle des fêtes Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:30:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Concert d’automne de la Fanfare La Fraternité à Villers-le-Lac accompagné de l’ensemble de cuivre Genas Conservatoire de Lyon. .
Salle des fêtes Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fraternite.villerslelac@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER