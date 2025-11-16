Concert d’automne de La Fraternité Villers-le-Lac

Concert d’automne de La Fraternité

Salle des fêtes Villers-le-Lac Doubs

Début : 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Concert d’automne de la Fanfare La Fraternité à Villers-le-Lac accompagné de l’ensemble de cuivre Genas Conservatoire de Lyon. .

Salle des fêtes Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fraternite.villerslelac@gmail.com

