Concert d’automne de la Musique Municipale de Grosbliederstroff et Spicheren Espace Jeux et Loisirs Grosbliederstroff

Concert d’automne de la Musique Municipale de Grosbliederstroff et Spicheren

Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Les Musiques Municipales de Grosbliederstroff et de Spicheren vous invitent à leur Concert d’Automne.

Cet évènement mettra en lumière la richesse et la diversité de l’orchestre d’harmonie.

Le programme fera voyager le public à travers les grands classiques du répertoire pour orchestre à vents, des pièces pour solistes ainsi que des arrangements modernes issus de la pop, du rock et du jazz.

Un moment convivial et musical à partager en famille ou entre amis, pour célébrer l’automne au rythme des cuivres, bois et percussions !Tout public

Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 6 04 01 14 83 contact@mmgrosblie.fr

English :

The Musiques Municipales of Grosbliederstroff and Spicheren invite you to their Autumn Concert.

This event will highlight the richness and diversity of the wind band.

The program will take the audience on a journey through the great classics of the wind band repertoire, solo pieces and modern arrangements from pop, rock and jazz.

A convivial, musical moment to share with family and friends, to celebrate autumn to the rhythm of brass, woodwinds and percussion!

German :

Die Musiques Municipales de Grosbliederstroff und Spicheren laden Sie zu ihrem Herbstkonzert ein.

Diese Veranstaltung wird den Reichtum und die Vielfalt des Blasorchesters hervorheben.

Das Programm wird das Publikum auf eine Reise durch die großen Klassiker des Repertoires für Blasorchester, Stücke für Solisten sowie moderne Arrangements aus den Bereichen Pop, Rock und Jazz mitnehmen.

Ein geselliger und musikalischer Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können, um den Herbst im Rhythmus der Blech- und Holzbläser sowie der Perkussion zu feiern!

Italiano :

Le Musiques Municipales di Grosbliederstroff e Spicheren vi invitano al loro concerto d’autunno.

Questo evento metterà in luce la ricchezza e la diversità della banda di fiati.

Il programma condurrà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi classici del repertorio per banda di fiati, brani solistici e arrangiamenti moderni di pop, rock e jazz.

È un’occasione musicale e conviviale da condividere con la famiglia e gli amici, per celebrare l’autunno al ritmo di ottoni, fiati e percussioni!

Espanol :

Las Músicas Municipales de Grosbliederstroff y Spicheren le invitan a su Concierto de Otoño.

Este evento pondrá de relieve la riqueza y diversidad de la banda de viento.

El programa llevará al público por un viaje a través de los grandes clásicos del repertorio para banda de viento, piezas solistas y arreglos modernos de pop, rock y jazz.

Se trata de una ocasión musical agradable para compartir con la familia y los amigos y celebrar el otoño al ritmo de los metales, las maderas y la percusión

