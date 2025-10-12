Concert d’Automne de Musica Roque Eglise Saint Pierre, 30200 La Roque sur Cèze LA ROQUE SUR-CEZE

Concert d’Automne de Musica Roque Eglise Saint Pierre, 30200 La Roque sur Cèze LA ROQUE SUR-CEZE dimanche 12 octobre 2025.

Concert d’Automne de Musica Roque Eglise Saint Pierre, 30200 La Roque sur Cèze LA ROQUE SUR-CEZE Dimanche 12 octobre, 17h00 15€

Concert de Musiques Arméniennes

l’association Musica Roque propose pour son concert d’Automne 2025, un concert de Concert de Musiques Arméniennes avec un trio Chant, Piano et Duduk. Le Duduk est un instrument de musique arménien à anche double comme le hautbois.

3 artistes qui vous invitent, le temps d’une apres-midi, à un voyage à travers la musique Arménienne. , ce trio vous propose une musique à la fois dansante et pleine d’émotions. Venez découvrir les trésors musicaux populaires de l’arménie et laissez-vous emporter par leur musique envoûtante !

Luciné Aproyan, Contralto

Chris Bégot, Duduk

Caroline Khatchatourian, Piano

Renseignements: 06 89 39 08 42

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T18:30:00.000+02:00

1

musicaroque30200@gmail.com

Eglise Saint Pierre, 30200 La Roque sur Cèze place de l’église LA ROQUE SUR-CEZE 30200 GARD