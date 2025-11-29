Concert d’automne Espace André Lejeune Guéret

Concert d’automne

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Quelques pas de danse avec l’Harmonie de Guéret…

La danse et la musique ont toujours été liés. Ces deux formes d’art vivant constituent des modes d’expressions éphémères, transmettant des émotions, racontant des histoires, ayant parfois des significations symboliques traditionnelles. L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique de La Souterraine ont choisi de mettre en avant ces liens étroits entre la musique et la danse. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 harmoniedegueret@hotmail.com

