Concert d’automne Lachapelle-sous-Chaux
Concert d’automne Lachapelle-sous-Chaux samedi 15 novembre 2025.
Concert d’automne
Eglise Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Concert en deux parties par Vocaluz (de Luze), puis Si On Chantait (chorale de l’Association Arts et Loisirs du Centre Benoit Frachon du CIE des 3 Chênes de Belfort), avec un grand final interprété en commun.
En polyphonie et a capella les deux groupes vous feront voyager au travers du monde et des époques, franchir des frontières et découvrir d’autres cultures sur des rythmes variés, avec poésie, émotion et dynamisme. .
Eglise Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 24 40 57 patricia.kempf1@orange.fr
