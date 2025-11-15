Concert d’automne Lachapelle-sous-Chaux

Concert d’automne

Eglise Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort

Gratuit

Concert en deux parties par Vocaluz (de Luze), puis Si On Chantait (chorale de l’Association Arts et Loisirs du Centre Benoit Frachon du CIE des 3 Chênes de Belfort), avec un grand final interprété en commun.

En polyphonie et a capella les deux groupes vous feront voyager au travers du monde et des époques, franchir des frontières et découvrir d’autres cultures sur des rythmes variés, avec poésie, émotion et dynamisme. .

