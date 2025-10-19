Concert d’automne Église Saint-Martin Le Cellier

Concert d’automne Église Saint-Martin Le Cellier dimanche 19 octobre 2025.

Concert d’automne

Église Saint-Martin Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

L’Association Culturelle Saint Martin du Cellier est heureuse de vous inviter à son concert d’Automne le dimanche 19 octobre à 18h avec l’Ensemble vocal féminin EVA.

Ce concert s’inscrit dans le cadre d’Octobre rose et un don sera fait pour la recherche contre le cancer.

Participation libre. .

Église Saint-Martin Place Saint-Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 acsmartinducellier@gmail.com

English :

The Association Culturelle Saint Martin du Cellier is delighted to invite you to its Autumn concert on Sunday October 19 at 6pm with the EVA women’s vocal ensemble.

German :

Die Association Culturelle Saint Martin du Cellier freut sich, Sie zu ihrem Herbstkonzert am Sonntag, den 19. Oktober um 18 Uhr mit dem Frauenvokalensemble EVA einzuladen.

Italiano :

L’Associazione culturale Saint Martin du Cellier è lieta di invitarvi al concerto autunnale di domenica 19 ottobre alle 18.00 con l’ensemble vocale femminile EVA.

Espanol :

La Association Culturelle Saint Martin du Cellier tiene el placer de invitarle a su concierto de otoño, el domingo 19 de octubre a las 18.00 horas, con el conjunto vocal femenino EVA.

L’événement Concert d’automne Le Cellier a été mis à jour le 2025-10-09 par ADT44