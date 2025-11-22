Concert d’automne Le Conquet

Concert d’automne

Salle des Renards Le Conquet Finistère

Début : 2025-11-22 20:30:00

Eva Helia, chanson pop électro, fera vibrer le public par son énergie, sa voix et sa présence magnétique. Des moments suspendus à ne pas rater !

Jeune autrice, compositrice, interprète, elle se produit seule en scène, entourée de son piano et de ses machines. Sa musique, à la croisée des chemins entre chanson et nouvelle pop électro, dévoile un univers ciselé habité par sa voix et sa présence magnétique.

Son univers est sublimé par des mélodies captivantes et des textes poignants en français.

Eva Hélia, seule sur scène, incarne la dualité entre douceur et force, navigue habilement entre tempêtes et accalmies.

> Entrée libre, participation consciente au chapeau

> Ouverture des portes 20h30

> Début du concert 21h

> Buvette sur place

> Parking gratuit .

Salle des Renards Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

