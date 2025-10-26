Concert d’automne par Oloron Orgues Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

L’association Oloron.Orgues propose un concert d’automne qui sera l’occasion d’entendre deux instruments de musique rarement associés, violon/alto et orgue. .

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@oloron-orgues.fr

