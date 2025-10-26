Concert d’automne par Oloron Orgues Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie
Concert d’automne par Oloron Orgues Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie dimanche 26 octobre 2025.
Concert d’automne par Oloron Orgues
Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
L’association Oloron.Orgues propose un concert d’automne qui sera l’occasion d’entendre deux instruments de musique rarement associés, violon/alto et orgue. .
Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@oloron-orgues.fr
English : Concert d’automne par Oloron Orgues
German : Concert d’automne par Oloron Orgues
Italiano :
Espanol : Concert d’automne par Oloron Orgues
L’événement Concert d’automne par Oloron Orgues Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn