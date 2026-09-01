Informations pratiques

Neuil

Concert d’automne – Récital harpe et flûte

Eglise Saint Perpet Neuil Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Laissez-vous emporter par un voyage musical entre danse, poésie et émotions avec Minaya & Sujata Chapelain, duo harpe et flûte.

Un programme raffiné, de Ravel à Piazzolla, en passant par Ibert et Jean Cras, interprété par deux jeunes musiciennes lauréates de prestigieux concours.

Laissez-vous emporter par un voyage musical entre danse, poésie et émotions avec Minaya & Sujata Chapelain, duo harpe et flûte.

Un programme raffiné, de Ravel à Piazzolla, en passant par Ibert et Jean Cras, interprété par deux jeunes musiciennes lauréates de prestigieux concours.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer. Les réservations sont ouvertes, faites vite ! 12 .

Eglise Saint Perpet Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire neuilpatrimoine@neuil-patrimoine.fr

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English :

Let yourself be swept away on a musical journey through dance, poetry, and emotion with Minaya & Sujata Chapelain, a harp and flute duo.

A refined program, ranging from Ravel to Piazzolla, including works by Ibert and Jean Cras, performed by two young musicians who have won prestigious competitions.

L’événement Concert d’automne – Récital harpe et flûte Neuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme