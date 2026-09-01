Concert d’automne – Récital harpe et flûte Neuil
samedi 26 septembre 2026 · Neuil
Informations pratiques
Neuil
Concert d’automne – Récital harpe et flûte
Eglise Saint Perpet Neuil Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Laissez-vous emporter par un voyage musical entre danse, poésie et émotions avec Minaya & Sujata Chapelain, duo harpe et flûte.
Un programme raffiné, de Ravel à Piazzolla, en passant par Ibert et Jean Cras, interprété par deux jeunes musiciennes lauréates de prestigieux concours.
Laissez-vous emporter par un voyage musical entre danse, poésie et émotions avec Minaya & Sujata Chapelain, duo harpe et flûte.
Un programme raffiné, de Ravel à Piazzolla, en passant par Ibert et Jean Cras, interprété par deux jeunes musiciennes lauréates de prestigieux concours.
Un rendez-vous musical à ne pas manquer. Les réservations sont ouvertes, faites vite ! 12 .
Eglise Saint Perpet Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire neuilpatrimoine@neuil-patrimoine.fr
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English :
Let yourself be swept away on a musical journey through dance, poetry, and emotion with Minaya & Sujata Chapelain, a harp and flute duo.
A refined program, ranging from Ravel to Piazzolla, including works by Ibert and Jean Cras, performed by two young musicians who have won prestigious competitions.
L’événement Concert d’automne – Récital harpe et flûte Neuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme