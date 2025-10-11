Concert d’Automne Russ

Concert d’Automne Russ samedi 11 octobre 2025.

Concert d’Automne

Russ Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La musique municipale de Russ-Muhlbach vous invite à son concert d’automne ! .

Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 00 92

