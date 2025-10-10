Concert d’Automne Saint-Maurice-sur-Fessard

Concert d’Automne Saint-Maurice-sur-Fessard vendredi 10 octobre 2025.

Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Début : 2025-10-10 19:30:00
2025-10-10

Flûte Stéphanie VAST, Harpe Fabienne LEGE, Piano Adrien CASSEL.
1ère partie Flûte et Harpe introduction à la harpe celtique puis œuvres de Bach, Debussy, Ravel.
2ème partie Flûte et Piano Musique de films et de jeux vidéo.   .

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 70 90 36 

English :

Autumn Concert

German :

Herbstkonzert

Italiano :

Concerto d’autunno

Espanol :

Concierto de otoño

