CONCERT D’AUTOMNE Saint-Paul-sur-Save
CONCERT D’AUTOMNE Saint-Paul-sur-Save samedi 15 novembre 2025.
CONCERT D’AUTOMNE
ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Au programme 4 groupes
THE FOX ;
KHENOAH ;
DRY WATER ;
MATHIEU AUSTIN !
Vous retrouverez sur-place de quoi vous restaurer. 0 .
ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
English :
On the program: 4 bands:
German :
Auf dem Programm: 4 Gruppen
Italiano :
In programma: 4 gruppi musicali:
Espanol :
En el programa: 4 bandas:
L’événement CONCERT D’AUTOMNE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2025-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE