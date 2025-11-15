Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT D'AUTOMNE Saint-Paul-sur-Save

CONCERT D’AUTOMNE Saint-Paul-sur-Save samedi 15 novembre 2025.

ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Au programme 4 groupes
THE FOX ;
KHENOAH ;
DRY WATER ;
MATHIEU AUSTIN !

Vous retrouverez sur-place de quoi vous restaurer.

ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77  contact@saintpaulsursave.fr

English :

On the program: 4 bands:

German :

Auf dem Programm: 4 Gruppen

Italiano :

In programma: 4 gruppi musicali:

Espanol :

En el programa: 4 bandas:

