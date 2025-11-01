CONCERT D’AUTOMNE Sainte-Croix-Vallée-Française

CONCERT D’AUTOMNE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Pour lutter contre le froid qui s’installe, on vous propose de se retrouver autour d’un bon repas préparé par le Foyer rural, puis de danser ensemble pour se défouler !

19h30 Repas du FRVF 21h Concert du Duente de Oro (fuckep-up Garage Blues Auch) 22h30 DJ Set (from disco to techno)

19h30 Repas du FRVF

21h Concert du Duente de Oro (fuckep-up Garage Blues Auch)

22h30 DJ Set (from disco to techno)

Et pour vous donner envie, c’est par ici https://www.youtube.com/watch?v=5yarW0AgwFM .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

To combat the chill that’s setting in, we’re inviting you to join us for a delicious meal prepared by the Foyer Rural, then dance the night away!

7:30pm FRVF meal 9pm Duente de Oro concert (fuckep-up Garage Blues Auch) 10:30pm DJ Set (from disco to techno)

German :

Um gegen die aufkommende Kälte anzukämpfen, schlagen wir Ihnen vor, sich um ein gutes Essen zu versammeln, das vom Foyer rural zubereitet wird, und dann gemeinsam zu tanzen, um sich auszutoben!

19.30 Uhr Essen des FRVF 21 Uhr Konzert des Duente de Oro (Fuckep-up Garage Blues Auch) 22.30 Uhr DJ-Set (von Disco bis Techno)

Italiano :

Per combattere il freddo che sta arrivando, vi invitiamo a unirvi a noi per un delizioso pasto preparato dal Foyer Rural, per poi ballare tutta la notte!

19.30 Cena FRVF 21.00 Concerto di Duente de Oro (Garage Blues fuckep-up Auch) 22.30 DJ Set (dalla disco alla techno)

Espanol :

Para combatir el frío, te invitamos a una deliciosa comida preparada por el Foyer Rural y a bailar toda la noche

19.30 h Comida FRVF 21.00 h Concierto de Duente de Oro (fuckep-up Garage Blues Auch) 22.30 h DJ Set (de disco a techno)

