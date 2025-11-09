Concert d’Automne TARBES Tarbes

Concert d’Automne

Le Choeur Harmonia de Tarbes, sous la direction d’Alain Gimenez, et le Choeur du Lavedan, sous la direction de Mirtha Alacaraz-Dahhani, sont heureux de vous présenter leur Concert d’Automne.

Localisation Bon à savoir > L’Église Sainte-Anne se trouve à la jonction de la rue du Corps Franc Pommiès et de la rue Victor Clément.

English :

The Choeur Harmonia de Tarbes, under the direction of Alain Gimenez, and the Choeur du Lavedan, under the direction of Mirtha Alacaraz-Dahhani, are delighted to present their Autumn Concert.

Location: Good to know > Église Sainte-Anne is at the junction of rue du Corps Franc Pommiès and rue Victor Clément.

German :

Der Choeur Harmonia de Tarbes unter der Leitung von Alain Gimenez und der Choeur du Lavedan unter der Leitung von Mirtha Alacaraz-Dahhani freuen sich, Ihnen ihr Herbstkonzert präsentieren zu können.

Standort: Gut zu wissen > Die Kirche Sainte-Anne befindet sich an der Kreuzung der Rue du Corps Franc Pommiès und der Rue Victor Clément.

Italiano :

Il Choeur Harmonia de Tarbes, diretto da Alain Gimenez, e il Choeur du Lavedan, diretto da Mirtha Alacaraz-Dahhani, sono lieti di presentare il loro Concerto d’Autunno.

Da sapere > La chiesa di Sainte-Anne si trova all’incrocio tra rue du Corps Franc Pommiès e rue Victor Clément.

Espanol :

El Choeur Harmonia de Tarbes, dirigido por Alain Gimenez, y el Choeur du Lavedan, dirigido por Mirtha Alacaraz-Dahhani, se complacen en presentar su Concierto de Otoño.

Localización Bueno saber > La iglesia Sainte-Anne se encuentra en el cruce de la rue du Corps Franc Pommiès y la rue Victor Clément.

