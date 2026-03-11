Concert d’avant-tournée Cap vers la Norvège rue du Pieuré Saint-Marcel

Concert d’avant-tournée Cap vers la Norvège

rue du Pieuré Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel Saône-et-Loire

Après plusieurs capitales d’Europe et même New-York outre Atlantique, les petits chanteurs de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles mettent le cap sur la Norvège au cours des vacances de Pâques.

Grâce à leurs voix si pures, ces cinquante collégiens en classe à horaires aménagés feront rayonner la tradition française des chœurs d’enfants, eux dont la Maîtrise est rattachée à la Cathédrale de Chalon-sur-Saône depuis plus de cent ans.

Ils emmèneront avec eux des chants de France, sacrés et profanes, mais remercieront également leurs hôtes avec les chants norvégiens qu’ils ont appris, sous la baguette de leur cheffe de Chœur !

Afin de voyager en chansons vers le Grand Nord l’espace d’une soirée, Venez les écouter avant leur départ en tournée ! .

rue du Pieuré Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire

