Concert Dave Keyes Les Nuits de l'Orangerie – L'Orangerie Montéléger, 1 juillet 2025 21:00, Montéléger.

Drôme

Concert Dave Keyes Les Nuits de l'Orangerie L'Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme

Tarif : 29 EUR

La soirée hors repas

Date : 2025-07-01 21:00:00

Début : 2025-07-01 21:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Dave Keyes inaugure les Nuits de l’Orangerie 2025 pour une soirée blues & boogiwoogie !



Première partie Marjorie Martinez (guitariste, chanteuse, auteure et compositrice Blues et Soul).

L’Orangerie Domaine du Château

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr

English :

Dave Keyes inaugurates the Nuits de l’Orangerie 2025 for an evening of blues & boogiwoogie!



Opening act: Marjorie Martinez (guitarist, singer, songwriter Blues & Soul).

German :

Dave Keyes eröffnet die Orangerie-Nächte 2025 mit einem Blues- & Boogiwoogie-Abend!



Erster Teil: Marjorie Martinez (Gitarristin, Sängerin, Autorin und Komponistin Blues und Soul).

Italiano :

Dave Keyes apre le Nuits de l’Orangerie 2025 con una serata di blues e boogiwoogie!



Opening act: Marjorie Martinez (chitarrista, cantante, cantautrice Blues e Soul).

Espanol :

Dave Keyes inaugura las Nuits de l’Orangerie 2025 con una velada de blues y boogiwoogie



Actuación de apertura: Marjorie Martinez (guitarrista, cantante, compositora Blues y Soul).

