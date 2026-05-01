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Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary

Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary

Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary samedi 16 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Nicolas

Adresse : 264 Rue de l'Église

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Guéthary

Concert d’Ave Maria

Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez chanter Notre-Dame avec la soprano Marie-Hélène Cussac. Récital d’Ave Maria.   .

Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert d’Ave Maria

L’événement Concert d’Ave Maria Guéthary a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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