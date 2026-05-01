Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary

Guéthary

Concert d’Ave Maria

Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez chanter Notre-Dame avec la soprano Marie-Hélène Cussac. Récital d’Ave Maria. .

Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’Ave Maria

L’événement Concert d’Ave Maria Guéthary a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque