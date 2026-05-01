Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary
Concert d’Ave Maria Eglise Saint-Nicolas Guéthary samedi 16 mai 2026.
Guéthary
Concert d’Ave Maria
Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez chanter Notre-Dame avec la soprano Marie-Hélène Cussac. Récital d’Ave Maria. .
Eglise Saint-Nicolas 264 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert d’Ave Maria
L’événement Concert d’Ave Maria Guéthary a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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