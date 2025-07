CONCERT « DAVE STEWART EURYTHMICS » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE Agde

CONCERT « DAVE STEWART EURYTHMICS » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE Agde vendredi 8 août 2025.

CONCERT « DAVE STEWART EURYTHMICS » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

« Dave Stewart Eurythmics » sur la Scène Flottante d’Agde, vendredi 8 août 2025.

Chaque année, la Ville d’Agde propose gratuitement des scènes flottantes estivales sur le fleuve Hérault, au pied de la Cathédrale Saint-Etienne à Agde.

« Dave Stewart Eurythmics » sur la Scène Flottante d’Agde, vendredi 8 août 2025 !

Avec une carrière qui s’étend sur quatre décennies et plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde, Dave Stewart, chanteur, compositeur, musicien, producteur et cofondateur d’Eurythmics, est l’un des talents les plus respectés et les plus accomplis de l’histoire de la musique populaire.

Il sera accompagné par la talentueuse Vanessa Amorosi

1ère partie Luna Gabriel

Originaire d’Agde, Luna Gabriel est une artiste passionnée qui a su conquérir les coeurs grâce à sa voix envoûtante et son univers musical authentique.

Elle participe à la saison 8 de « The Voice Kids » et a aussi fait ses premiers pas sur la Scène Flottante d’Agde, en première partie de Ben l’Oncle Soul puis de Nicoletta.

Cette année, à l’aube de ses 18 ans, elle remonte sur la Scène Flottante d’Agde, pour dévoiler son tout premier projet musical, dans lequel elle a écrit et composé avec coeur, et émotions.

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 99 41 24 10

English : CONCERT « DAVE STEWART EURYTHMICS » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

« Dave Stewart Eurythmics on the Scène Flottante in Agde, Friday 8 August 2025.

German : CONCERT « DAVE STEWART EURYTHMICS » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

„Dave Stewart Eurythmics“ auf der schwimmenden Bühne in Agde am Freitag, den 8. August 2025.

Italiano :

« Dave Stewart Eurythmics sulla Scène Flottante di Agde, venerdì 8 agosto 2025.

Espanol :

« Dave Stewart Eurythmics en la Scène Flottante de Agde, viernes 8 de agosto de 2025.

