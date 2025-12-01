Concert d’Avent et de Noël à Sainte-Anne-d’Auray Basilique de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray
Direction les frimas et les traditions ancestrales de l’Est et du Nord de l’Europe pour ce concert d’Avent et de Noël.
Les mêmes thèmes passent d’un pays à l’autre, sans cesse arrangés selon le talent de compositeurs comme Franz Xaver Gruber, Joseph Rheinberger, Jean Sibelius, Jan Sandström, Eriks Esenvalds…
A certains moments du concert, le public sera invité à mêler sa voix à celle des 60 chanteurs collégiens et lycéens de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.
Choeurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray (direction Gilles Gérard, Cécile Vénien-Gérard et Gérald de Montmarin)
Véronique Le Guen et Michel Jézo, orgues .
Basilique de Sainte-Anne d’Auray 10 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne
