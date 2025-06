Concert David Cairol (Reggae) Café Boissec Larbey 27 juin 2025 19:30

Landes

Concert David Cairol (Reggae) Café Boissec 303 Route de l’Église Larbey Landes

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

2025-06-27

David Cairol, auteur, compositeur et interprète 100 % pur basque, découvre la musique de Bob Marley par hasard à l’adolescence. Il mêle reggae vibrant, soul nourrissante et folk apaisant, porté par une voix puissante et délicatement voilée. Ses textes, empreints d’humanité et de sincérité, jonglent avec les mots et traduisent nos maux avec une sensibilité percutante.

Véritable artiste de scène, il enflamme le public en live, seul à la guitare ou accompagné de ses musiciens. Avec plus de 200 concerts à son actif, une chose est sûre il ne laisse personne indifférent ! .

Café Boissec 303 Route de l’Église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 25 05 boissec@sacdebilles.fr

English : Concert David Cairol (Reggae)

David Cairol, a 100% pure Basque singer-songwriter, discovered Bob Marley?s music by chance when he was a teenager. He blends vibrant reggae, nourishing soul and soothing folk, carried by a powerful, delicately veiled voice.

German : Concert David Cairol (Reggae)

David Cairol, Autor, Komponist und Interpret aus 100 % reinem Baskenland, entdeckte als Teenager zufällig die Musik von Bob Marley. Er vermischt vibrierenden Reggae, nährenden Soul und beruhigenden Folk, getragen von einer kraftvollen und zart verschleierten Stimme.

Italiano :

David Cairol, cantautore basco puro al 100%, ha scoperto per caso la musica di Bob Marley quando era adolescente. Mescola un reggae vibrante, un soul nutriente e un folk rilassante, trasportato da una voce potente e delicatamente velata.

Espanol : Concert David Cairol (Reggae)

David Cairol, cantautor vasco 100% puro, descubrió la música de Bob Marley por casualidad cuando era adolescente. Mezcla reggae vibrante, soul nutritivo y folk tranquilizador, llevado por una voz potente y delicadamente velada.

