concert David Chevallier & Geoffroy Tamisier HyperBallads Guérigny

Théâtre des Forges Guérigny Nièvre
Début : 2026-03-27 20:30:00
David Chevallier & Geoffroy Tamisier
HyperBallads
vendredi 27 mars 2026, 20h30
Théâtre des Forges Royales, Guérigny (58)
Connu de longue date pour ses talents de guitariste, David Chevallier a jeté depuis quelque temps son dévolu sur le théorbe, imposant instrument à cordes pincées typique de l’époque baroque. En l’associant à la trompette de Geoffroy Tamisier, dont la sonorité veloutée semble une invitation aux confidences musicales, il imagine une configuration inédite, propice à mettre en valeur les timbres, les respirations et les textures. Jetant un pont du XVIIe vers le XXIe siècle, l’introduction de traitements sonores informatiques achève d’ouvrir l’infini des possibles, pour une musique aussi chambriste qu’atmosphérique.
Composition
Geoffroy Tamisier trompette
David Chevallier théorbe, usine, composition
Billetterie
TP 15€ TR 10€
Gratuit moins de 15 ans .
Théâtre des Forges Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com
