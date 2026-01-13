concert David Chevallier & Geoffroy Tamisier HyperBallads Guérigny

concert David Chevallier & Geoffroy Tamisier HyperBallads

Théâtre des Forges Guérigny Nièvre

Début : 2026-03-27 20:30:00

2026-03-27

David Chevallier & Geoffroy Tamisier

HyperBallads

vendredi 27 mars 2026, 20h30

Théâtre des Forges Royales, Guérigny (58)

Connu de longue date pour ses talents de guitariste, David Chevallier a jeté depuis quelque temps son dévolu sur le théorbe, imposant instrument à cordes pincées typique de l’époque baroque. En l’associant à la trompette de Geoffroy Tamisier, dont la sonorité veloutée semble une invitation aux confidences musicales, il imagine une configuration inédite, propice à mettre en valeur les timbres, les respirations et les textures. Jetant un pont du XVIIe vers le XXIe siècle, l’introduction de traitements sonores informatiques achève d’ouvrir l’infini des possibles, pour une musique aussi chambriste qu’atmosphérique.

Composition

Geoffroy Tamisier trompette

David Chevallier théorbe, usine, composition

Billetterie

TP 15€ TR 10€

Gratuit moins de 15 ans .

Théâtre des Forges Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

