Concert David Demange et Serge Kakudji Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Concert David Demange et Serge Kakudji Dimanche 19 octobre, 18h00 Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

La chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp fête son 70e anniversaire à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. À cette occasion, une programmation spéciale est organisée.

Serge Kakudji est un chanteur d’opéra qui fait le tour du monde des salles de concert les plus prestigieuses. Né à Kolwezi en République démocratique du Congo, il découvre l’opéra à la télévision à l’âge de six ans. Après avoir rejoint plusieurs chœurs d’enfants, il est rapidement repéré pour ses qualités vocales et s’expatrie en Europe pour se former au contact de grands solistes. Il développe sa voix de contre-ténor, très à l’aise dans les registres aigus. Entre plusieurs productions aux quatre coins du monde, il fait la rencontre au printemps 2022 du guitariste classique David Demange, lors d’un récital de ce dernier à Belfort.

L’association Jazz à Belfort propose alors aux deux musiciens de monter un répertoire et de se produire en duo, ce qui sera chose faite en octobre 2022. Le succès de ce premier essai et l’osmose entre les deux musiciens leur donne l’envie de poursuivre l’aventure. Depuis les deux musiciens proposent des voyages tout en émotion qui entraînent les spectateurs de la musique renaissance de Dowland aux lieder de Schubert, en passant par les célèbres airs baroques de Monteverdi et Haendel, et même quelques compositions personnelles de Serge Kakudji.

Date : Dimanche 19 octobre

Durée : 1h30

Horaire : 18h – Ouverture des portes à 17h30

Co-programmation Eurockéennes de Belfort

Conditions : réservation en ligne obligatoire

Tarif unique : 15 €

03 84 20 65 13

Un lieu majeur de l'art sacré contemporain ! Surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd'hui un haut lieu de l'architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C'est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXème siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l'art sacré contemporain.

En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle.

Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. Par la route : Autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / Accès N19 sur l’axe Paris/Bâle Par le train : gare de Ronchamp

© David Demange/Serge Kakudji